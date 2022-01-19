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19 Ocak 2022 Çarşamba 19:24:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 19:24:00

AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı: 4-5 gün sürecek

Kaynak: İHA

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Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan kar yağışına ilişkin konuşan AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü, "Esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği ve 4-5 gün etkili olacağı tahmin ediliyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı.

AKOM verilerine göre, cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili bir kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili konuşan AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü, "Dün sabahtan itibaren ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Havanın soğumaya başlamasıyla beraber burada yaklaşık 19'a yakın birimimizle nöbetimizi tutuyoruz. Gece çok ciddi bir kar yağışı olmadı. Lokal bazı yüksek kesimlerde aralıklarla görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden aldığımız genel bilgiler doğrultusunda esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor" dedi.

"BU SEFERKİ KUVVETLİ OLACAK"

Cuma günü başlayacak olan kar yağışının etkili olacağını söyleyen Tütüncü, "Bu sefer ki gelen sistem, meteorolojik parametreler doğrultusunda biraz daha kuvvetli bir sistem ve yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor. Büyük ihtimal yarın gerekli açıklamalar yapılmış olur. Biz de Meteoroloji Genel Müdürümüzle bu konuda sürekli istişare halindeyiz. Ona göre hem vatandaşların uyarılması hem buna göre aksiyon planlarımızı tekrar gözden geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

"4-5 GÜN SÜRECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR"

Kar yağışının yaklaşık 5 gün süreceğinin öngörüldüğünü belirten Tütüncü, "Şu ana kadar gördüğümüz kar yağışları lokal ve genelde yüksek kesimlerde oldu. Çocuklar maalesef doya doya kar topu oynayamadılar ama şu anki beklenti, hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor. Cuma günü öğlen saatlerinden itibaren havanın soğuyacağı tahmin ediliyor. Cuma günü öğlen saatlerinden sonra belki karla karışık yağmur başlayabilir. Sistemin daha sonra etkisini arttırarak cumartesi, pazar olmak üzere yine 4-5 gün süreyle sürdüreceği tahmin ediliyor. Meteorolojik parametreler son güne kadar değişebiliyor. Biz de sürekli gözlem halindeyiz" dedi.

Etiketler : akom istanbul kar
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