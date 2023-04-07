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Akkuyu Nükleer Santrali... "İnşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir"
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07 Nisan 2023 Cuma 12:11:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 12:11:00

Akkuyu Nükleer Santrali... Lavrov: İnşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin, "Santralin inşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Deprem bölgesine olan yardımlarımızı devam ettireceğiz

Suriye ile ilişkilerin normalleşmesine çok önem veriyoruz

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırısı... Filistin ve İsrail arasında diyaloğa ihtiyaç var

ABD başta olmak üzere Batı'nın yapıcı olmayan gündemi var

27 Nisan tarihinde (Akkuyu Nükleer Santrali) santralin birinci blokuna artık nükleer enerjiyi sevk etmiş olacağız. Türkiye'de bir gaz merkezi kurulacak. Rus enerji kaynaklarını dünyaya sevk etmek üzere bir merkez kuruyoruz.

Akkuyu Nükleer Santrali... Santralin inşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir"

Ukrayna meselesini ele aldık. Washington yapıcı olmayan siyaseti devam ettiriyor. Uluslararası alanda kendilerine rakip görmek istemiyorlar. Eşitlik prensibine aykırı davranıyorlar. Herkesin ABD çıkarlarına uymasını bekliyorlar

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : rusya sergey lavrov basın toplantısı

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