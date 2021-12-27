Akkuyu NGS'de yeni gelişme

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu NGS üçüncü güç ünitesi için yapılan işlemin, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un makine yapımı bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM-technology'nin Volgodonsk şubesi uzmanları tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir nükleer reaktörün tabanının imalatı, borunun kesilmesi, borunun açılması, ısıtılmış parçanın yarım küre şeklini alması için preslenmesi ve temperlenmesi olmak üzere dört temel işlemden oluşuyor. Son aşamada reaktör tabanı, dokuz saat boyunca maksimum 910 derece sıcaklıkta bir yer altı fırınında ısıtıldı. Daha sonra uzmanlar, bir vinç yardımıyla kızgın iş parçasını suyla dolu bir yeraltı söndürme tankının içine yerleştirdiler. Taban 1,5 saat boyunca bu tankta tutuldu. Metalin gerekli mekanik özelliklerini elde etmek için reaktör tabanı 700 derece yaklaşık 40 saat gerçekleştirilen termal temperleme için bir fırına aktarıldı."