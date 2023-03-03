AKINCI ve TB2'ler deprem bölgesinde 2417 saat 6 dakika uçtu

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem Bölgesinde Görevli Milli İHA'lar 9 Bayraktar AKINCI, 8'i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli 42 Bayraktar TB2 ilk günden itibaren toplam 2417 saat 6 dakika görev uçuşu icra ettiler. Güvenlik ve hasar tespit çalışmaları için uçuş görevleri devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Baykar tarafından deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına yüksek çözünürlüklü görüntü alan Baykar Hızlı Haritalama Sistemi de kullanılıyor.