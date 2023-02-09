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09 Şubat 2023 Perşembe 22:49:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 22:49:00

Akıncı TİHA'lar deprem nöbetinde

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İnsansız hava araçlarının gözü "asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede uçuşlar gerçekleştiriyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde Baykar'ın ürettiği insansız hava araçlarından 9 Bayraktar Akıncı ile 22 Bayraktar TB2, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yoğun görev uçuşu yaparak ekiplere destek oluyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 10 ili etkileyen ve merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hemen ardından Şanlıurfa ve Batman'dan kalkan 2 Bayraktar Akıncı TİHA, görev uçuşları için havalandı.

Bayraktar Akıncı TİHA'lar depremin ilk günü zorlu hava şartlarında tespit, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için aralıksız görev uçuşları gerçekleştirdi.

Depremin ilk günü olan 6 Şubatta yoğun hava muhalefeti, fırtına, kar yağışı ve bütün bölgeyi kapatan yoğun bulutluluk nedeniyle uçaklar ve helikopterler havalanamazken, sadece Bayraktar Akıncı TİHA'lar insansız olmasının verdiği avantajla risk alınarak görev uçuşu yaptı.

Bayraktar Akıncı'nın kamerasına yansıyan görüntüler felaketin meteorolojik boyutlarını da gözler önüne serdi.

Deprem bölgesi üzerindeki sert hava şartları depremin ilk günü için istenilen ölçüde görüntü alınmasına engel olurken, Bayraktar Akıncı TİHA, en küçük bir görüntü fırsatını dahi değerlendirebilmek için zorlu hava şartlarında saatlerce süren uçuşlar yaptı.

SAYILARI ARTIRILAN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KESİNTİSİZ VE ANLIK VERİ SAĞLIYOR

Takip eden günlerde ise görev uçuşu yapan Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 sayısı artırıldı.

"Asrın felaketi"nin ilk gününden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı ve Baykar'ın envanterinde bulunan Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2'ler kriz masasına hasar tespiti, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için kesintisiz olarak anlık görüntü ve veri sağlıyor.

Baykar Hızlı Haritalama Podu entegre edilmiş 3 Bayraktar TB2 İHA, bugün deprem bölgesindeki hasarın tespiti için havadan yüksek çözünürlüklü görüntü almaya başladı.

Deprem bölgesinde 9 Bayraktar Akıncı ile 22 Bayraktar TB2, ara vermeden yoğun olarak görev uçuşlarını sürdürüyor.

Etiketler : TİHA deprem baykar

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