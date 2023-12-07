AKINCI TİHA bir testi daha geçti: Süpersonik füzeler ateşlendi!
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği BAYKAR AKINCI TİHA, bir testi daha başarıyla tamamladı. BAYKAR'dan yapılan açıklamaya göre, AKINCI TİHA, IGHA-122 süpersonik füze atış testini geçti.
BAYKAR AKINCI TİHA, süpersonik füze testini başarıyla tamamladı.BAYKAR'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoya göre, AKINCI TİHA, IHA- 122 süpersonik füze atış testini başarıyla tamamladı.AKINCI TİHA, hedefi 55 kilometre menzilden süpersonik füzelerle vurdu.
Bayraktar #AKINCI ✈️����— BAYKAR (@BaykarTech) December 7, 2023
IHA- 122 Süpersonik Füze Atış Testi
�� Sinop
�� Menzil / Target Range: 55 km#BAYKAR �� @roketsan
IHA-122 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/VGP44rsoIe
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