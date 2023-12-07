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07 Aralık 2023 Perşembe 18:10:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 18:10:00

AKINCI TİHA bir testi daha geçti: Süpersonik füzeler ateşlendi!

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Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği BAYKAR AKINCI TİHA, bir testi daha başarıyla tamamladı. BAYKAR'dan yapılan açıklamaya göre, AKINCI TİHA, IGHA-122 süpersonik füze atış testini geçti.

BAYKAR AKINCI TİHA, süpersonik füze testini başarıyla tamamladı.

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoya göre, AKINCI TİHA, IHA- 122 süpersonik füze atış testini başarıyla tamamladı.AKINCI TİHA, hedefi 55 kilometre menzilden süpersonik füzelerle vurdu.
Etiketler : AKINCI TİHA IGHA-122 süpersonik
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