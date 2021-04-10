  • BIST
    1393.24
  • Dolar
    8,1550
  • Euro
    9,7089
  • Altın
    457,3120
İstanbul
1 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yerli silahlarımıza büyük ilgi
AKINCI TİHA bir eşiği daha başarıyla geçti
Mehmetçik'e son teknoloji üniforma! İlk kez görüntülendi
Başkan Erdoğan'dan polis teşkilatına tebrik
AK Partili vekilin yardım çağrısına Bakan Soylu'dan yanıt geldi
Dünya devi Amazon'dan Türkiye kararı!
Bir ucu Suriye'ye çıkan tünel kullanılamaz hale getirildi
Bakan Soylu: Yıldızımız yine ışıl ışıl
Başkan Erdoğan, 4. Etnospor Formu'nda önemli açıklamalar
Türkiye savaş tehdidi hissederse boğazlardan geçişi durdurabilir
Atlı cirit aşkıyla yaşama tutunuyor
‘Kadınlar da döner ustası olabilir'i ispatladı
Hurdalar kamyonet oldu Maliyeti 10 bin lira
Virüs akciğerlerine indi
Popçu Simge'den yeni bir hit
Tuğba Özerk'e düğün provası sürprizi
Burcu Kıratlı'nın kaşları sigortalanıyor
Hande Soral: Korkunç bir hastalık
Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, AVM'de görüntülendi
Özge Ulusoy, 5 yıl sonra yeniden güldürecek
Tuvana Türkay'a yapımcıdan konuşma yasağı
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Ramazan uyarısı
Yeşilçam, Türkiye'nin hayal fabrikasıydı
Ece Erken'den ünlülere para isteme şakası
10 Nisan 2021 Cumartesi 15:59:00 - Güncelleme:10 Nisan 2021 Cumartesi 15:59:00

AKINCI TİHA bir eşiği daha başarıyla geçti

ABONE OL

Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Prototip 3 bir testi daha başarıyla geçti.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA PT-3, Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.

Gelişmeyi Baykar Savunma Twitter hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

İlk Milli Taarruzi İnsansız Hava Aracı, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yaptı.

20 Ocak 2020'de 5 bin irtifa testini başarıyla geçti, 1 saat 6 dakika havada kaldı.

BU YIL İÇİNDE GÖREVE BAŞLAMASI HEDEFLENİYOR

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın bu yıl içinde göreve başlaması planlanıyor.

Etiketler : siha tiha bayraktar selçuk bayraktar akıncı tiha
Serdar'ın hikayesi Seçil'den

Serdar'ın hikayesi Seçil'den
Kahve için yasağı deldi

Kahve için yasağı deldi
Hayali kız çocuğu

Hayali kız çocuğu
Yeni yuvasını İtalya'da kurdu

Yeni yuvasını İtalya'da kurdu
Davalık eşiyle dijitale geliyor!

Davalık eşiyle dijitale geliyor!
Boğaza karşı romantizm

Boğaza karşı romantizm
Babaya duygusal veda

Babaya duygusal veda
Roberto Carlos bacaklı dediler!

Roberto Carlos bacaklı dediler!
Üçüncü çocuğu düşünmüyor

Üçüncü çocuğu düşünmüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER