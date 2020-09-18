Akdeniz'de yeni Navtex kararı! 18 Ekim'e kadar uzatıldı
Son dakika haberine göre, Barbaros Hayrettin Paşa için 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi.
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.
İlana göre, geminin görevi 18 Eylül'den 18 Ekim'e kadar sürecek.
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.
NAVTEX NEDİR?
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
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