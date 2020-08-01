01 Ağustos 2020 Cumartesi 08:07:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 08:08:00
Akdeniz'de korkutan deprem
Kaynak: AA
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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 35,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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