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21 Ekim 2023 Cumartesi 07:20:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 07:20:00

Akdeniz'de deprem

Kaynak: AA

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Akdeniz açıklarında saat 06.47'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 201,61 kilometre mesafede 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Etiketler : afad akdeniz deprem
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