VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Lavaş ekmeğe sarıp gizlemiş! Oğluna gönderdiği dürüm dönerin içinden çıktı
Macron'dan aşı yaptırmayanlara 'sosyal baskı' mesajı
İki ilimiz için kritik petrol kararı
Bağdat Havalimanı'na füze saldırısı
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Bunu bilmiyor olmasını hayretle karşılıyorum
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı: 4 karar birden alındı
O görüntü bir proje
Cem bitmiş!
PKK elebaşı TSK'nın yaşattığı hezimeti itiraf etti
İBB kış ortasında 800 işçiyi kovdu
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı!
ABD'de kırmızı alarm!
Çin Portekiz'i işgal mi ediyor?
Omicron stresi cildi bozuyor
Çölyakla ilgili doğru bilinen 10 yanlış
Yanlış egzersiz ayak ağrısı yapar
Çocuklarda kalp delikleri ameliyatsız kapatılabiliyor
Antalya'da korkutan deprem!
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na tepki
Stokçuluğa ağır cezalar geliyor
Almanya karantina süresini kısaltmayı planlıyor
BES'te devlet katkısı yüzde 30'a çıkıyor
Hastaneye yatışlar arttı, 30 günlük OHAL ilan edildi
BM: Yemen'deki insani yardımlar askıya alındı
05 Ocak 2022 Çarşamba 07:18:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 09:42:00

Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

ABONE OL

Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, depremin ilçede şiddetli hissedildiğini söyledi.

Araştırma yaptıklarını bildiren Ürkmezer, "Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok." dedi.

Vatandaşlardan Mahir Yıldız da gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Gardıroplar, avizeler sallanıyordu. Korkuyla uyandık, panikle çocuğumun odasına koştum. Gürültü oldu. O sırada herkesin evinin ışığı yandı. Sanırım herkes depreme uyandı." diye konuştu.

Öte yandan, AFAD'ın sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." paylaşımında bulunuldu.

Etiketler : 0
Eski eşe mutluluklar!

Eski eşe mutluluklar!

Enbe orkestrasından yeni single

Enbe orkestrasından yeni single
Boşanıyor

Boşanıyor
Reklam ikilisi

Reklam ikilisi
Domuz gribi oldu

Domuz gribi oldu
Teyzesinin prensesi

Teyzesinin prensesi
Bozayılar Sarıçam'da kış uykusuna yattı

Bozayılar Sarıçam'da kış uykusuna yattı
Pınar yine yaş yorumuna çıldırdı

Pınar yine yaş yorumuna çıldırdı
Bir tütüm eksikti

Bir tütüm eksikti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER