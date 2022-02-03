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03 Şubat 2022 Perşembe 00:19:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 00:19:00

Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Etiketler : afad kıbrıs adası deprem akdeniz
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