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24 Nisan 2022 Pazar 08:11:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 10:38:00

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Haberleri.. Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 25,63 kilometre, Datça'nın ise 177,37 kilometre açıklarında saat 07.14'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 16,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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