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11 Nisan 2023 Salı 01:50:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 01:50:00

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: AA

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Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.23 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 01:35'te kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.35'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,23 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 240 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Etiketler : afad deprem akdeniz

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