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09 Ocak 2023 Pazartesi 10:47:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 10:47:00

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

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Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">#DEPREM<br><br>Büyüklük:4.2 (Mw)<br>Yer:Akdeniz<br>Tarih:2023-01-09<br>Saat:10:11:57 TSİ<br>Enlem:34.869 N<br>Boylam:26.267 E<br>Derinlik:10.05 km<br>Detay:https://t.co/jjhE9OEEWz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi</p>&mdash; AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 9, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : AFAD Akdeniz 4.2 büyüklüğü deprem
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