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11 Aralık 2022 Pazar 08:49:00 - Güncelleme:11 Aralık 2022 Pazar 08:49:00

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.59'da Muğla'nın Datça ilçesine 335 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler : afad akdeniz deprem
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