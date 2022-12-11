Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.59'da Muğla'nın Datça ilçesine 335 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
- Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı rekor sürede tamamlandı
- İstanbul'da beklenen lodos etkili olmaya başladı
- MSB'den operasyonlara destek veren helikopter pilotlarına ilişkin paylaşım
- İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 bin 363 tarihi eser ele geçirildi
- Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
- Meclisin yaklaşık iki aydır süren bütçe mesaisi bu hafta sona erecek