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Akdeniz'de deprem
14 Ekim 2023 Cumartesi 11:13:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 11:13:00

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Akdeniz'de saat 11.00'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'deki depremin derinliği 7,22 kilometre olarak ölçüldü.

Etiketler : akdeniz deprem afad
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