16 Ağustos 2020 Pazar 07:25:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 07:25:00
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın açıklamasında depremin yaklaşık 7,05 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.40'ta Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 7,05 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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