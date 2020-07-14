14 Temmuz 2020 Salı 11:50:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 11:52:00
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 11.33'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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