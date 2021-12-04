Akdeniz tropikalleşiyor! Türkiye'de ilk kez görüldü

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04 Aralık 2021 Cumartesi 12:15:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 12:15:00

Akdeniz tropikalleşiyor! Türkiye'de ilk kez kırmızı lagos balığı görüldü

Kaynak: AA

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Tropik sularda yaşayan kırmızı lagos balığı Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Gökoğlu, "Balığın Türk sularındaki varlığını ilk kez bilimsel bir makale ile dünyaya duyuracağız." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Alanya'daki limanda dalış yapan Ümit Demirel'in daha önce görmediği bir balık türünü yakaladığını söyledi.

Balığın fotoğraflarını incelediklerinde, Akdeniz'de yaşayan herhangi bir türe benzetemediklerini belirten Gökoğlu, yaptıkları incelemenin ardından balığın tropik sularda yaşayan, Kızıldeniz'de de popülasyonu bulunan kırmızı lagos (red grouper) balığı olduğunu belirlediklerini anlattı.

Akdeniz'de bu türün görülmesinin kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden Gökoğlu, "Lübnan'da bir bilim insanı tarafından balık tespit edilmişti. Bu balığın Türk sularındaki varlığını ilk kez bilimsel bir makale ile dünyaya duyuracağız." dedi.

"KORKMALARINA GEREK YOK"

Gökoğlu, balığın 40 santimetreye kadar uzadığını ve 2 kilograma ulaşabildiğini dile getirerek, "Gül kırmızısı rengi olduğu için balıkçılar 'zehirli olabilir' diye korkmuşlar. Eti yenebilen, ekonomik değeri olan bir balık. Korkmalarına gerek yok." diye konuştu.

Türk sularında Kızıldeniz kökenli balık sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Gökoğlu, "Akdeniz gün geçtikçe tropikalleşiyor. Akdeniz ülkelerinden sürekli yeni tür balıklar bildiriliyor. Bu balık, Antalya Körfezi'nde tespit ettiğimiz 67'nci Kızıldeniz kökenli tür. Türkiye kıyılarında bu sayı çok daha fazla. Daha önce portakal benekli lagos tespit etmiştik. Bu lagos ile sularımızdaki lagos türü 9'a yükseldi." ifadelerini kullandı.

Kızıldeniz'den Akdeniz'e göçlerde küresel ısınmanın büyük etkisinin olduğunu vurgulayan Gökoğlu, Akdeniz ile Kızıldeniz arasındaki bazı farklılıkların ortadan kalkmaya başladığını ifade etti.

Etiketler : lagos balığı alanya türkiye
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