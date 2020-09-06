Akdeniz Fırtınası tatbikatı KKTC'de başladı!
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Akdeniz Fırtınası” tatbikatının bugün itibariyle KKTC'de başladığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir."
"Türkiyeyi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum."
2️⃣ Türkiyeyi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk’ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 6, 2020
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