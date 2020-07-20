Bakan Akar açıkladı: Tüm dünya için önemli bir model olacak

Bakan Akar açıkladı: Tüm dünya için önemli bir model olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'yla ilgili yaptığı son dakika açıklamalarda şunları söyledi:

"Libya'da barışa, huzura, toprak bütünlüğünün sağlanmasına engel olan darbeci Hafter'e yapılan yardım ve desteğin bir an önce kesilmesi elzemdir.

Akdeniz'de barış ve istikrara sağlayacağımız katkı ve çabalar sadece bölgemiz için değil tüm dünya için önemli bir model olacak."

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