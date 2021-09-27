Akar: YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde son dönemde yaşanan gelişmeleri dikkatle ve hassasiyetle takip ettiklerini belirterek, "Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu. Bunun mutabakat muhtırasına uygun olmadığını da söyledik. Bununla ilgili her seviyede girişimler devam ediyor." dedi.

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kosova ve Bosna Hersek'teki Türk Temsil Heyet başkanları, Somali ve Libya'daki Türk Görev Kuvveti komutanları, Azerbaycan Görev Grup Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti Komutanı, Donanma Komutanı, devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız." ifadesini kullandı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, "Başta Irak ve Suriye olmak üzere faaliyetlerimizi tüm komşularımızın sınır güvenliğine, egemenlik haklarına saygılı olarak yerine getiriyoruz. Ancak her zaman söylediğimiz gibi vatanımızın, sınırlarımızın ve milletimizin güvenliği bizim için çok önemli. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilen görevi yerine getirebilmek için artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi ruhla terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da faaliyetlerimiz devam edecek." diye konuştu.

"PKK İLE YPG ARASINDA FARK YOK"

Terör örgütü PKK ve YPG arasında bir farkın bulunmadığına dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir. İkisinin de terör örgütü olduğu, bununla ilgili sayısız delil ve görüntü olduğu da herkes tarafından bilinmektedir. Fakat ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz."

Akar, Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlike teşkil eden Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ve teröristlerle mücadelenin süreceğini aktardı.

Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatı hatırlatan Akar, "Biz, bu anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz. Ancak son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu. Bunun mutabakat muhtırasına uygun olmadığını da söyledik. Bununla ilgili her seviyede girişimler devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin mutabakatlar kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini belirten Akar, "Bir taraftan oradaki Suriyeli kardeşlerimizin diğer taraftan birliklerimizin, hudutlarımızın güvenliği aynı zamanda da yeni bir göç dalgasına tahammülü olmayan ülkemizin korunması için orada başarılı olmamız şart. Gelişmeleri dikkatle, hassasiyetle takip ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Sözlerinin sonunda Azerbaycan'ın öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı "Tek Vatan Harekatı"nın başlangıcının yıl dönümünde, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni bir kez daha kutlayan Akar, aynı zamanda Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelini tebrik etti.