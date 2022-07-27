VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Senatosu'ndan çip üretimi sektörüne 280 milyar dolarlık yardım
FED, politika faizini 75 baz puan artırdı
Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
Oktar suç örgütünün villası satışta!
Zonguldak'ta atık su taştı: Denize girmek yasaklandı
Irak'ta Sadr destekçileri parlamentoyu bastı
Rusya: İstanbul tahıl anlaşmasının uygulanması için taraflar çalışıyor
Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem
Burdur'da mangal ateşi çatı katını da yaktı
ABD Başkanı Biden Kovid-19'u atlattı
Türk diplomasisi koridoru açtı: İstanbul'dan 3 dilde selam
Bakan Varank: Milletimizle kurduğumuz bağ, bir aşk hikayesi
Meteoroloji'den 'yüksek sıcaklık' uyarısı
Enerji krizi yaşayan Avrupa, doğal gaz depolarını doldurmaya ve tasarrufa odaklandı
Şehit askerler için başsağlığı mesajı
"En büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımızın vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız"
Bakan Akar duyurdu! Tahıl sevkiyatı üssü İstanbul'da resmi olarak açıldı
27 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den Musul saldırısına tepki
Beşiktaş, İspanya kampını tamamladı
İstanbul Havalimanı haziran ayında Avrupa'nın zirvesinde
Abdülhamid Han uykularını kaçırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Binance'in kurucusu Zhao ile görüştü
Tahıl koridoru açıldı! Gemiler yükleniyor
27 Temmuz 2022 Çarşamba 20:45:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 20:45:00

Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Kubrakov arasındaki görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılışından duyulan memnuniyetin ifade edildiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca, tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Etiketler : Bakanlık tahıl sevkiyatı Milli Savunma Bakanı
Lavanta güzeli

Lavanta güzeli
‘Balkan Ninnisi' Akar'a emanet

‘Balkan Ninnisi' Akar'a emanet
Dağlarda terör değil festival var, huzur var

Dağlarda terör değil festival var, huzur var
Kötü gün dostunuzum

Kötü gün dostunuzum
Nemrut Dağı'ndaki heykellere ‘nano kireç' dolgusu

Nemrut Dağı'ndaki heykellere ‘nano kireç' dolgusu
Hirfanlı'da 'hayalet ağ' katliamı

Hirfanlı'da 'hayalet ağ' katliamı
Kalben fırtınası

Kalben fırtınası
Çağlar'dan eski yapımcısına çağrı Denize izin verin!

Çağlar'dan eski yapımcısına çağrı Denize izin verin!
Turne gelirleri hatıra ormanına!

Turne gelirleri hatıra ormanına!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX