Bakan Akar: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor

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19 Nisan 2022 Salı 21:57:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 23:33:00

Bakan Akar: Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor." dedi.

Akar, Uludağ Üniversitesinde düzenlenen "Krizde Savunma ve Güvenlik" konulu konferanstaki konuşmasına Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Üsteğmen Ömer Delibaş'a rahmet dileyerek başladı.

Terör konusunun Türk Silahlı Kuvvetlerinin gündeminin ilk sırasında yer aldığını, terörle mücadelede yeni bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği şekilde, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile operasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda Suriye ve Irak'ın kuzeyinde başarıyla gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarına dikkati çeken Akar, "Terör örgütlerine karşı icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlarken güney sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridorunu engelledik ve buna asla müsaade etmeyeceğimizi çok açık bir şekilde ortaya koyduk. Şayet bu operasyonlar yapılmasaydı ülkemiz ve bölgemiz çok daha büyük tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı." dedi.

Pazar gecesi "Pençe Kilit Operasyonu"nun başlatıldığını hatırlatan Akar şunları söyledi:

"Pençe Kilit Operasyonu ile de terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor. Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde, hangi mağaraya girerlerse girsinler hangi taşın altına saklanırlarsa saklansınlar, komandolarımız teröristleri buluyor ve etkisiz hale getiriyor. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda, komşularımızın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak devam etmektedir. Başta Pençe Kilit Operasyonu'na katılan kahraman personelimiz olmak üzere şu anda karada, denizde ve havada zorlu arazi ve iklim şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan tüm silah arkadaşlarımın her birinin alınlarından öpüyor, kendilerine kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum."

"TERÖRÜ BİTİRMEKTE KARARLIYIZ"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece terör ve teröristle mücadele ettiğini vurgulayan Bakan Akar şöyle devam etti:

"Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır. İcra ettiğimiz operasyonlarda birçok riski de göze alarak başta sivil ve masum insanlar olmak üzere dini, tarihi ve kültürel yapıların ve çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz hassasiyet, dünyanın hiçbir ordusunda görülmemiştir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki binlerce yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaşan ve ortak değerler çatısı altında yaşayan 85 milyon kardeştir. Bunun en açık göstergesi vatan için, şanlı bayrağımız için canlarını feda eden ve şehitliklerimizde bir arada, yan yana yatan kahramanlarımızdır.

40 yıldır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, halkımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Birbirinden hiçbir farkı olmayan PKK/PYD-YPG terör örgütüne karşı sürdürdüğümüz kararlı mücadele neticesinde terör örgütünde çöküş hızlanmış ve elebaşları tarafından da terör örgütünün yaşadığı dağılma, çöküş açıkça ifade edilmeye başlanmıştır. Pençe Kilit Operasyonu sırasında da teröristlerin yaşadığı bu çaresizliğin, telsiz konuşmalarına yansıdığı görülmektedir."

Terörle mücadele harekatlarında elde edilen başarılara Mehmetçiğin emsalsiz kahramanlık ve fedakarlıkları sayesinde ulaşıldığını belirten Akar şunları kaydetti:

"Kahraman Mehmetçik, eksi 32 derecede, kar kalınlığı yer yer 8,5 metreyi bulan zorlu arazi ve iklim şartlarında gece gündüz demeden vatan, millet ve bayrak uğruna gerçekten çok büyük bir mücadele ortaya koymaktadır. Biliniz ve müsterih olunuz ki aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin tek damla kanını bugüne kadar yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız, ailelerinin de gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz."

Etiketler : akar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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