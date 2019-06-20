20 Haziran 2019 18:39 | Perşembe
Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Akar'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede, Afganistan ve diğer bölgesel savunma-güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu, konuların 26 Haziran'da Brüksel'de yapılacak ikili görüşmede ayrıntılı olarak ele alınması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- YSK seçmen listesini güncelledi: 23 Haziran'da 68 bin 17 kişi oy kullanamayacak
- KKTC Başbakanı Tatar'dan Kapalı Maraş açıklaması: KKTC’nin çehresini değişecek
- Başkan Erdoğan'dan flaş seçim anketi açıklaması
- AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kürt kardeşlerimiz feraset sahibidirler
- DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu gri listedeki terörist Kamile Kayır yakalandı