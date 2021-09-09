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09 Eylül 2021 Perşembe 15:11:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 15:12:00

"KKTC'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz"

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Akar, "KKTC'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, "Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "KKTC'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bakan Akar, Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararına ilişkin "Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz." dedi.

Etiketler : milli savunma bakanı hulusi akar yunanistan atatürk deniz yetki alanları
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