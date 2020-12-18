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18 Aralık 2020 Cuma 19:20:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 20:14:00

Akar: Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz

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Milli Savunma Bakanı Akar, "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna-Türkiye Dışişleri ve Savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenen "2+2" formatındaki toplantıya katıldı.

Toplantının ardından dört bakan tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Akar, Ukrayna'da gösterilen sıcak, samimi ev sahipliğine teşekkür etti.

Yoğun geçen programlarında yapıcı, somut toplantıları gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Akar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal tarafından gerçekleşen kabullerde görüş paylaşımında bulunduklarını belirtti. Akar, "Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Zelenskiy tarafından çizilen çerçevede burada bir kez daha tekrarlanmış oldu ve bizim Savunma Bakanları olarak yapacağımız konular çok açık, net ortaya çıktı." diye konuştu.

İstanbul'da ekim ayında gerçekleştirdiklerinin devamı niteliğindeki Kiev'de yaptıkları toplantılarda, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik alanlarında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Akar, şunları söyledi:

"İstanbul'da belirlenen görüşmelerle ilgili ilerlemeleri karşılıklı görüşme fırsatı bulduk. Daha sonra 'Quadriga' olarak adlandırılan 4'lü toplantıda da daha teferruatlı şekilde iki ülke, bölge yararına neler yapabileceğimizi konuştuk ve önemli kararlar aldık. Ortak tarihimiz, kültürümüz olan stratejik ortağımız Ukrayna ile olan ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede savunma ve güvenlik konularında askeri çerçeve anlaşması çerçevesinde askeri eğitim iş birliği konusunda önemli mesafeler kaydettik."

Ukrayna'nın Avrupa Atlantik kurumları ile entegrasyon çalışmalarına her ortamda destek verdiklerini bildiren Akar, "Bu çerçevede hem Ukrayna'da silahlı kuvvetlerde yapılacak yenileştirmeler, reformlar hem de AB ve NATO gibi kurumlardaki entegrasyon süreçlerine tam destek verdiğimiz gibi bunun da sonuçlarını almaya başladığımızı görüyoruz." diye konuştu.

"Stratejik ortak", "dost" olarak nitelendirdiği Ukrayna'nın NATO Güçlendirilmiş Fırsat Ortağı olarak tanınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, "Bu gerçekten önemli bir adımdı. Bundan dolayı dostlarımız tebrik ediyorum." dedi.

İki ülke arasındaki eğitim ve tatbikatların planlandığını ve bunların uygulandığını ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Karadeniz'deki mevcut durumun, barış ve istikrarın çok önemli olduğunun farkındayız. Bu konuda çok dikkatli ve hassas davrandığımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için de her türlü tedbiri alıyoruz. Karadeniz'deki faaliyetlerimizi Montrö'nün çizdiği çerçevede yürütüyoruz. Bunun da hem ülkelerimiz hem de Karadeniz'e kıyıdaş ülkeler için çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum."

Akar, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yetenek ve potansiyeline işaret ederek, "Ukrayna'nın sahip olduğu yetenek ve potansiyelle karşılıklı olarak birleştirmek suretiyle ülkelerimizin savunmasına katkı sağlamak için her türlü çalışmayı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye-Ukrayna Karma Ekonomik Komisyonu eşbaşkanları olarak da çalışmaları sürdürdüklerine vurgu yapan Akar, şunları söyledi:

"Sadece savunma ve güvenlik konularına değil aynı zamanda ticaret, yatırım ve turizm konularında da önemli çalışmalar yapıyoruz ve bunların da önümüzdeki dönemde meyvelerini alacağımızı ve iki ülke için de çok yararlı çalışmalar olacağını da buradan belirtmek istiyorum. Özellikle Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasından sonra ticari ilişkilerin, yatırımların ve turizm ile ilgili çalışmaların çok daha hızlı ve yararlı bir şekilde ilerleyeceğini belirtmek istiyorum."

Öte yandan toplantı öncesinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Anma Duvarı'na giderek Ukrayna uğruna hayatını kaybeden askerler için çiçek bıraktı. Bakanlar daha sonra hafif kar yağışı altında yürüyerek Ukrayna Dışişleri Bakanlığına geçti.

Etiketler : akar msb milli savunma bakanı karadeniz
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