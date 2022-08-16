16 Ağustos 2022 Salı 19:26:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 19:26:00
Akar, İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı.
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