Akar, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Balıkesir Valiliği'ne giden Bakan Akar, Vali Hasan Şıldak tarafından karşılandı. Akar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçen Akar'a, Başkan Yücel Yılmaz tarafından faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.
Akar, Balıkesir'de AK Parti ile MHP ve BBP il başkanlıklarına da ziyarette bulundu.
Ziyaretleri esnasında esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.
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