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20 Haziran 2021 Pazar 00:32:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 00:32:00

Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüştü. Görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiği vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Pentagon'dan açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Lloyd ile Akar'ın iki ülke arasındaki iş birliği ve Afganistan'daki diplomatik varlığın sürdürülmesi üzerine konuştukları vurgulandı.

Açıklamada, Lloyd'un, uzun süredir devam eden ABD-Türkiye savunma ilişkisinin önemini bir kez daha teyit ettiği, iki ülke arasında barış ve güvenlik konularında süren iletişim ve iş birliği için Akar'a teşekkür ettiği belirtildi.

Etiketler : Hulusi Akar msb Pentagon
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