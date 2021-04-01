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01 Nisan 2021 Perşembe 18:18:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 18:18:00

Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in telefon görüşmesinde, bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin telefonda görüştüğü bildirildi.

Bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen görüşmeye ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, her iki Bakan tarafından, stratejik ilişkilerin önemi, bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması konuları vurgulanmıştır. Bakan Akar ve Bakan Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken, daha yakın iş birliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etmişlerdir. Bakan Akar, Savunma Bakanı olarak atanan Bakan Austin'i bir kez daha tebrik etmiştir."

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı AKAR bakan akar ABD Savunma Bakanı Austin
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