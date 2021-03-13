  • BIST
    1557.39
  • Dolar
    7,5698
  • Euro
    9,0586
  • Altın
    419,3540
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uğur Şahin: Kovid-19 en kötüsü değil
TBMM Başkanı Şentop, Bağcılar'da bir dizi ziyarette bulundu
Akar, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Reklam sevdasından millete hizmeti unuttular...
Başkan Erdoğan'ın müjdeleri dünyada yankı buldu!
TUSAŞ'tan heyecanlandıran Milli Muharip Uçak açıklaması
Devlet Bahçeli'den Bakan Soylu'ya başsağlığı mesajı
Ekonomi Reform Paketi ile 'yeni rota çizildi'
Başkan Erdoğan'dan Bakan Soylu'nun annesi için taziye mesajı
"Türkiye'deki reformların zamanlaması çok iyi"
"Lütfen belediyemiz güzel çalışsın. Ne olur"
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi vefat etti
Türkiye'de bir ilk oldu! Türk Donanması için müthiş gelişme
Afrikalı çocukları sevindirdi
Komedi oyuncusu algısından kurtuldu
KOVID'in şakası yok
Orman Okulu'nda keyifli ders
Kardeşinin iliğiyle hayata tutundu
Görmesi için 6 milyon lira lazım
Kavuşma anında görsel şov
WhatsApp'tan Reels video izlenecek
30 yıl sonra yeniden
Bir dizi anlaşma
Berrak ile arkadaşız
13 Mart 2021 Cumartesi 18:14:00 - Güncelleme:13 Mart 2021 Cumartesi 18:14:00

Akar, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin üstün nitelikli tıp personeliyle güçlü sağlık altyapısını bir araya getirerek kaliteli bir sağlık hizmeti ortaya koyduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akar, mesajında, vatanın her köşesinde 84 milyon vatandaşa sağlık hizmeti sunmak için fedakarlık ve kahramanlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı en içten duygularıyla kutladığını belirtti.

Bireylerin ve toplumların sağlığının korunması için en önemli görevi tıp camiasının değerli personelinin üstlendiğini vurgulayan Akar, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde sağlık personelinin mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştığını ve salgının Türkiye'deki etkisinin azaltılması noktasında en büyük pay sahibi olduğunu ifade etti.

Akar, sağlık personelinin bu süreçte gösterdiği büyük çaba, gayret ve fedakarlıkların her türlü takdirin üzerinde olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, üstün nitelikli tıp personeli ile güçlü sağlık altyapısını bir araya getirerek kaliteli bir sağlık hizmeti ortaya koymuş, dünya ülkeleri ile kıyaslandığında bu mücadelede çok başarılı bir sınav vermiştir. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle kutsal vazifelerini yerine getirirken hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızı, ebediyete intikal eden sağlık personelimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Sağlık alanında ülkemize ve insanımıza katkı sağlayan emekli ve çalışan tüm tıp camiasına bir kez daha özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum."

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Akar 14 Mart Tıp Bayramı
Çekimlerin arka planı!

Çekimlerin arka planı!
Karavan krizi yaşamadık

Karavan krizi yaşamadık
Baba- kız alışverişte

Baba- kız alışverişte
Kulakları hayatını kararttı

Kulakları hayatını kararttı
Mutasyonlu virüsü yendi

Mutasyonlu virüsü yendi
Torunlara hediye

Torunlara hediye
Sahte hesap mağduru

Sahte hesap mağduru
Maskeden etek tasarımı

Maskeden etek tasarımı
Sete çıkmadan ayrıldı

Sete çıkmadan ayrıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER