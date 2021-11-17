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17 Kasım 2021 Çarşamba 12:58:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 12:58:00

AK Parti'nin yeni Grup Başkanı İsmet Yılmaz oldu

Kaynak: AA

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Naci Bostancı'nın AK Parti Grup Başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından göreve eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçildi.

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.

AK Parti Grubu, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için basına kapalı toplandı.

Toplantıda, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

Bostancı'dan boşalan AK Parti Grup Başkanlığına, 241 oy alan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

Etiketler : AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz AK Parti TBMM Grup Başkanı
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