"Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek"

AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe adayları belli oluyor... "200 bin konut teslim edilecek"
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Deprem konutlarına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "Yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun teslimini tamamlayarak acil ihtiyaçları büyük ölçüde gidermiş olacağız." dedi.
Şanlıurfa'nın isminin arkasına saklanıp, Şanlıurfalıların iradesini istismar edip kendi ajandaları, kendi gündemleri, kendi bireysel hesapları peşinde koşanlardan asla olmadık. Hepimiz beşeriz, elbette eksiklerimiz, hatta hatalarımız çıkabilir. Ama ihlasımızı ve şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızı da ilçelerimizin belediye başkan adaylarımızı da bu hüsnüniyetle belirledik. Pek çok aday adayı arasından en az kırgınlığa yol açacak, şehrimize en iyi hizmeti yapacak, Şanlıurfa'ya katkı verecek isimlerle 31 Mart'ta sizlerin huzuruna çıkmaya çalıştık.Artık hepimize düşen görev, Cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla, teşkilatıyla el ele vererek önce adaylarımızın seçilmesini ardından da onlar vasıtasıyla şehrimize en güzel hizmetlerin getirilmesini sağlamaktır. Geçmişte bizimle birlikte yol yürüyüp de şimdi çeşitli gerekçelerle yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz. Keşke her zaman her durumda ideal olanı elde edebilsek. Bu olmuyorsa bize düşen mümkün olanı değerlendirmektir. Dolayısıyla bizim bu tür tartışmalarla kaybedecek ne vaktimiz ne de boşa harcayacak enerjimiz vardır. Hep birlikte işimize bakacağız. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüz üstü çok süründün ayağa kalk Sakarya dedik ya. Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa insanımıza hizmet etmekse bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Ancak kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine de izin vermeyiz.
İsmail Fakirullah Hazretlerinin şu sözündeki hakikati aklımızdan çıkarmamalıyız; Beni anlamayan yakınım da olsa uzağımdır. Beni anlayan uzağım da olsa yakınımdır. Evet, bizi anlayanlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Hedefimiz 31 Mart'ta sandıkları patlatarak Şanlıurfa'yı büyükşehir ve ilçeleriyle Türkiye Yüzyılı'na hazırlamanın yollarını aramak, alt yapısını kurmak, adımlarını atmaktır. Buna var mıyız? Buna hazır mıyız? Allah'ın izniyle birazdan sizlerin huzuruna çıkartacağımız belediye başkan adaylarımızla bunu başaracağız. Bunun dışındaki her şey nezdimizde teferruattan ibarettir.
"SAKIN OYUNLARA GELMEYELİM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısı ve deprem konutlarının teslim töreni için Şanlıurfa'ya geldi. Aday tanıtım programının düzenleneceği spor salonunun önünde bekleyen binlerce vatandaşa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ta Şanlıurfa bu oyunları bozacak" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısı ve deprem konutlarının teslim töreni için Şanlıurfa'ya geldi.
Aday tanıtım toplantısının düzenleneceği kapalı spor salonuna sığmayan ve dışarıda bekleyen binlerce vatandaşı es geçmeyen Başkan Erdoğan vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.
Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. 31 Mart şimdiden Şanlıurfa ve Türkiye için hayırlı olsun. 31 Mart'a hazır mıyız? Ben inanıyorum ki Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. Bütün oyunları bozmaya var mıyız? Birlik ve beraberliğimizi devam ettirmeye var mıyız? Altyapı üst yapısıyla Şanlıurfa'ya bütün bu hizmetleri hiç ara vermeden devam ettirdik.
Şanlıurfa'ya havalimanını, üniversitesini biz yaptık. Merkezi yönetim yerel yönetimlerimizle ele ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. İnşallah emin adımlarla yürüyeceğiz, sakın oyunlara gelmeyin, biz oyunları bozarak geldik. 21 senedir bu hizmetleri verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Ne zaman Şanlıurfa'ya gelsek bu coşkuyu gördük, siz oyun bozdunuz. 31 Mart'ta da bu oyunlara bozmaya devam edeceğiz.
İnşallah adayları açıklayacağız, daha sonra miting yapmaya geleceğiz Burada bir miting yapmadan final olmaz. İnşallah bu finali yapacağız. Aday tanıtımıyla beraber Harran'a geçeceğiz, Harran Üniversitesinde konut dağıtım toplantısını yapacağız. Biz söz verdik mi yaparız. Afet konutlarıyla ilgili bu adımları atmaya devam edeceğiz. Ben size inanıyorum, size güveniyorum siz de bana inanın, güvenin" diye konuştu.