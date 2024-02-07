"Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na ve Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenecek Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Başkan Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Dün Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde deprem şehitlerimizi fatihalarla yad ettik. Bir yılda deprem bölgesinde yapılan çalışmaların icmalini çıkartırken inşası tamamlanan konutların kura çekimi ve anahtar teslimi törenlerini gerçekleştirdik. Daha önceki günlerde de Hatay ve Gaziantep'te de aynı törenleri yapmıştık. Bugün de biraz sonra Harran Üniversitemizin spor salonunda Şanlıurfa'da inşası tamamlanan bin 1314 konutun kura çekimi ve anahtar teslimi törenine katılacağız. Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun teslimini tamamlayarak acil ihtiyaçları büyük ölçüde gidermiş olacağız.

Evliyalar şehri Şanlıurfa, huzurun, güvenin, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Hiç endişe etmeyin dimdik ayaktayız, ayakta olacağız. Tarih boyunca büyük medeniyetlerin merkezlerinden biri olarak insanlığa hizmet etmiş Urfa bölgesinin bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. Bunun için demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın en güzel örneklerini Şanlıurfa'mızda hayata geçirmeye özel önem verdik. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerden Şanlıurfa'nın hak ettiği payı almasını sağlayacak yatırımların bizzat takipçisi olduk. Bununla da kalmadık devlet yönetimi tecrübesi ile öne çıkan arkadaşlarımızı şehrimizde görevlendirerek çalışmaların eksiksiz ve süratle yürümesini temin ettik. Tabi Şanlıurfa gibi hem tarihi ve kültürel birikimi zengin. Hem insan kaynağı çeşitli. Hem gelişim potansiyeli yüksek bir şehri hayalleri ile buluşturmak öyle kolay olmuyor. Hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor.

Sadece çalışmak da yetmiyor, daha önemlisi birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tutmamız, aramıza kimseyi sokmamamız, basiret ve feraseti elden bırakmamamız gerekiyor. Maddi ve manevi değerleri ile çok mübarek, çok bereketli olan bu şehir aynı zamanda içinde pek çok zorlukları da barındıran bir yapıya sahiptir. Sizler şahitsiniz biz sizlerin iradesine hürmetten asla taviz vermeden hem şehrin daha iyiye gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapmaya gayret gösterdik. Devlet yatırımlarını planlarken de, kamu görevlilerini atarken de, parti teşkilatımızı oluştururken de, milletvekili ve belediye başkan adaylarımızı belirlerken de daima aynı anlayışla hareket ettik.

Şanlıurfa'nın isminin arkasına saklanıp, Şanlıurfalıların iradesini istismar edip kendi ajandaları, kendi gündemleri, kendi bireysel hesapları peşinde koşanlardan asla olmadık. Hepimiz beşeriz, elbette eksiklerimiz, hatta hatalarımız çıkabilir. Ama ihlasımızı ve şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızı da ilçelerimizin belediye başkan adaylarımızı da bu hüsnüniyetle belirledik. Pek çok aday adayı arasından en az kırgınlığa yol açacak, şehrimize en iyi hizmeti yapacak, Şanlıurfa'ya katkı verecek isimlerle 31 Mart'ta sizlerin huzuruna çıkmaya çalıştık.

Artık hepimize düşen görev, Cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla, teşkilatıyla el ele vererek önce adaylarımızın seçilmesini ardından da onlar vasıtasıyla şehrimize en güzel hizmetlerin getirilmesini sağlamaktır. Geçmişte bizimle birlikte yol yürüyüp de şimdi çeşitli gerekçelerle yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz. Keşke her zaman her durumda ideal olanı elde edebilsek. Bu olmuyorsa bize düşen mümkün olanı değerlendirmektir. Dolayısıyla bizim bu tür tartışmalarla kaybedecek ne vaktimiz ne de boşa harcayacak enerjimiz vardır. Hep birlikte işimize bakacağız. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüz üstü çok süründün ayağa kalk Sakarya dedik ya. Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa insanımıza hizmet etmekse bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Ancak kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine de izin vermeyiz.

İsmail Fakirullah Hazretlerinin şu sözündeki hakikati aklımızdan çıkarmamalıyız; Beni anlamayan yakınım da olsa uzağımdır. Beni anlayan uzağım da olsa yakınımdır. Evet, bizi anlayanlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Hedefimiz 31 Mart'ta sandıkları patlatarak Şanlıurfa'yı büyükşehir ve ilçeleriyle Türkiye Yüzyılı'na hazırlamanın yollarını aramak, alt yapısını kurmak, adımlarını atmaktır. Buna var mıyız? Buna hazır mıyız? Allah'ın izniyle birazdan sizlerin huzuruna çıkartacağımız belediye başkan adaylarımızla bunu başaracağız. Bunun dışındaki her şey nezdimizde teferruattan ibarettir.



"SAKIN OYUNLARA GELMEYELİM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısı ve deprem konutlarının teslim töreni için Şanlıurfa'ya geldi. Aday tanıtım programının düzenleneceği spor salonunun önünde bekleyen binlerce vatandaşa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ta Şanlıurfa bu oyunları bozacak" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısı ve deprem konutlarının teslim töreni için Şanlıurfa'ya geldi.

Aday tanıtım toplantısının düzenleneceği kapalı spor salonuna sığmayan ve dışarıda bekleyen binlerce vatandaşı es geçmeyen Başkan Erdoğan vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.

Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. 31 Mart şimdiden Şanlıurfa ve Türkiye için hayırlı olsun. 31 Mart'a hazır mıyız? Ben inanıyorum ki Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. Bütün oyunları bozmaya var mıyız? Birlik ve beraberliğimizi devam ettirmeye var mıyız? Altyapı üst yapısıyla Şanlıurfa'ya bütün bu hizmetleri hiç ara vermeden devam ettirdik.

Şanlıurfa'ya havalimanını, üniversitesini biz yaptık. Merkezi yönetim yerel yönetimlerimizle ele ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. İnşallah emin adımlarla yürüyeceğiz, sakın oyunlara gelmeyin, biz oyunları bozarak geldik. 21 senedir bu hizmetleri verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Ne zaman Şanlıurfa'ya gelsek bu coşkuyu gördük, siz oyun bozdunuz. 31 Mart'ta da bu oyunlara bozmaya devam edeceğiz.

İnşallah adayları açıklayacağız, daha sonra miting yapmaya geleceğiz Burada bir miting yapmadan final olmaz. İnşallah bu finali yapacağız. Aday tanıtımıyla beraber Harran'a geçeceğiz, Harran Üniversitesinde konut dağıtım toplantısını yapacağız. Biz söz verdik mi yaparız. Afet konutlarıyla ilgili bu adımları atmaya devam edeceğiz. Ben size inanıyorum, size güveniyorum siz de bana inanın, güvenin" diye konuştu.