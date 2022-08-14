İşte zafere giden yol

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14 Ağustos 2022 Pazar 13:42:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2022 Pazar 14:23:00

"Bir olduk 21 olduk" AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıldönümü

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AK Parti, 21 yıl önce, 14 Ağustos 2001'de kuruldu. Kuruluşundan 15 ay sonra girdiği 3 Kasım 2002 genel seçimleriyle tek başına iktidara geldi. “Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” Türk siyasi tarihinde AK Parti dönemi işte bu sözlerle başladı. Son 20 yılda yapılan seçimleri AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan önde tamamladı. İşte AK Parti'nin siyaset sahnesindeki rolü ve kuruluşundan bugüne yaşananlar... AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AK Partili birçok isim yıl dönümü mesaj yayımladı.

AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kuruldu. Erdoğan'ın liderliğinde "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" sloganıyla yola çıkıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi millet kurdu, biz sadece tabelayı astık diyordu yola çıkarken. İlk sınavını 2002'de verdi. Kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimlerde tek başına iktidar oldu.

"Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" Türk siyasi tarihinde AK Parti dönemi işte bu sözlerle başladı.

Girilen tüm seçimlerden zaferle çıkıldı. İktidarda 20 yıl geride kaldı.

Erdoğan'ın gelenekselleşen balkon konuşmasının ilkini yaptığında da takvim yaprakları 3 Kasım 2002'yi gösteriyordu.

AK Parti 3 kez oylarını artırarak tek başına iktidara gelen ilk parti oldu.

20 yılda; 6 genel, 2 cumhurbaşkanlığı, 4 yerel seçim ile 3 halk oylaması yapıldı.

Erdoğan ve AK Parti ipi hep önde göğüsledi.

2014 YILINDA BİR İLK KEZ CUMHURBAŞKANINI HALK SEÇTİ

2007'deki referandumla kabul edilen anayasa değişikliğinin ardından cumhurbaşkanını ilk kez Meclis değil halk seçti. Erdoğan, milletin oyları ile 10 Ağustos 2014'te Türkiye'nin 12'nci Cumhurbaşkanı oldu.

Recep Tayyip Erdoğan, 2014'teki seçimleri kazanarak tarihe geçti. Devletin zirvesinde de 8'inci yılını geride bıraktı. Ak parti de 20 yıllık iktidarında demokrasiye sahip çıkmak için birçok sınav verdi.

E-Muhtıra, kapatma davası, gezi olayları, 17-25 Aralık polis/yargı darbesi ile karşılaştı. FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi milletin desteği ile püskürtüldü.

AK Parti iktidarında dev yatırımlara imza atıldı. Köprüler, yollar, şehir hastaneleri yapıldı, modern havaalanları inşa edildi. Mavi Vatan'da haklar sonuna kadar savunuldu. İHA ve SİHA'lar terörle mücadelede önemli rol oynadı.

Hedef Cumhuriyetin 100'üncü yılında da sandıktan yeniden zaferle çıkmak

Türkiye, uluslararası alanda diplomaside sözü geçen ülke konumuna yükseldi. Mazlum coğrafyalardaki halkların hakları uluslararası platformlarda güçlü bir şekilde savunuldu.

AK Parti'de şimdi tüm hazırlıklar 2023 seçimleri için. Hedef, Cumhuriyetin 100'üncü yılında da sandıktan yeniden zaferle çıkmak.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe:

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Bugün yeni Türkiye'nin mimarı; AK Partimizin kuruluş yıl dönümü. 21 yıl önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletle omuz omuza yola çıkan bu kutlu hareket, ilk günkü aşk ile soluksuz, kesintisiz ve büyüyerek tarih yazmaya devam ediyor. Ayrım yapmaksızın bütün insanların kardeşçe, onurlu bir şekilde insanca yaşamaları adına mücadelemizi ve çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kim, ne hesap yaparsa yapsın 2023 seçimlerinden de yeni bir zaferle çıkacak ve ülkemizi yeni yüzyılın şafağına ulaştıracağız. Bu duygu ve düşüncelerle AK Partimizin kuruluşunu tekrar tebrik ediyorum. 21 yılın tecrübesi ve 21 yaşın enerjisi ile bu davanın yüzyıllar devirmesini umuyor, ülkemize hizmet yolunda bütün vatandaşlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu, "Yıl 2001 Buhranın içerisinde yükselen bir ses: "Artık Türkiye'de hiçbir şey, eskisi gibi olmayacak." Millete hizmet siyasetiyle, yerli ve Milli atılımıyla, ülkemize çağ atlatan icraatlarıyla destanlar yazan AK Parti'mizin 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat kurum:

Bakan kurum, "AK Parti DAVADIR! AK Parti VEFADIR! AK Parti SEVDADIR! AK Parti MİLLETTİR! AK Parti TÜRKİYE'DİR! Nice yaşlara" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu, "Kurucu üyesi olmaktan onur duyduğum AK Partimiz 21 yaşında! Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde nice AK yıllara..." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:

Bakan Bozdağ, "Milletin partisi Ak Parti, 21 yaşında; Allah'ın takdiri,milletimizin duası ve desteği ile 21 yıldır milletimizin ve devletimizin hizmetinde. İnşallah, daha nice yıllar başarıyla hizmet etmeye devam edecektir. Bir olduk,21 olduk. Başarıyla daha nice 21 yıllara!" dedi.

Etiketler : ak parti bekir bozdağ başkan erdoüan kuruluş yıldönümü
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