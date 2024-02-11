Küçükçekmece saldırısında gelişme! "12 şüpheli gözaltına alındı"

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11 Şubat 2024 Pazar 17:06:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 17:06:00

AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına saldırı! "12 şüpheli gözaltına alındı"

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : Yılmaz Tunç Küçükçekmece Aziz Yeniay Silahlı saldırı
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