Küçükçekmece saldırısında gelişme! "12 şüpheli gözaltına alındı"

11 Şubat 2024 Pazar 17:06:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 17:06:00
AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına saldırı! "12 şüpheli gözaltına alındı"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.
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