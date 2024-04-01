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AK Parti'nin itirazlarının kabul edildiği o ilçede seçimler tekrarlanacak!
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01 Nisan 2024 Pazartesi 16:39:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 16:39:00

AK Parti'nin itirazlarının kabul edildiği o ilçede seçimler tekrarlanacak!

Kaynak: AA

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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde AK Parti'nin yaptığı itirazı değerlendiren seçim kurulu seçimlerin 2 Haziran'da tekrarlanmasına karar verdi.

Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Yapılan sayımda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 42.32'sini alan CHP'li Faruk Demir yeniden belediye başkanlığına seçildi. CHP'li Demir'in 5 bin 40 oy aldığı Ardahan'da AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 882 seçmenin oyunu aldı. 158 oy farkla kaybeden AK Parti yönetimi sonuca itiraz ederek, Çıldır ilçesindeki 14 sandıkta oyların yeniden sayılmasını talep etti. AK Parti'nin yaptığı itirazı değerlendiren seçim kurulu seçimlerin 2 Haziran'da tekrarlanmasına karar verdi.

Etiketler : Aradahan Çıldır yerel seçim ak parti
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