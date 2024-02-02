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AK Parti'nin Bursa adayları belli oldu
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02 Şubat 2024 Cuma 16:02:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 16:02:00

AK Parti'nin Bursa adayları belli oldu

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Bursa ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.

AK Parti'nin Bursa ilçe belediye başkanı adayları belli oldu.

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Bursa ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.

İŞTE AK PARTİ'NİN BURSA İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI:

Büyükorhan: Kamil Turhan

Gemlik: Refik Yılmaz

Gürsu: Mustafa Işık

Harmancık: Yılmaz Ataş

İnegöl: Alper Taban

İznik: Kağan Mehmet Usta

Karacabey: Ali Özkan

Keles: Ali Doğru

Kestel: Ferhat Erol

Mudanya: Gökhan Dinçer

Mustafakemalpaşa: Ahmet Beygirci (MHP)

Nilüfer: Celil Çolak

Orhaneli: Ali Osman Tayır

Orhangazi: Bekir Aydın

Osmangazi: Mustafa Dündar

Yenişehir: Davut Aydın (MHP)

Yıldırım: Oktay Yılmaz

Etiketler : ak parti bursa başkan erdoğan
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