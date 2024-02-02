AK Parti'nin Bursa adayları belli oldu
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Bursa ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Bursa ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.
İŞTE AK PARTİ'NİN BURSA İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI:
Büyükorhan: Kamil Turhan
Gemlik: Refik Yılmaz
Gürsu: Mustafa Işık
Harmancık: Yılmaz Ataş
İnegöl: Alper Taban
İznik: Kağan Mehmet Usta
Karacabey: Ali Özkan
Keles: Ali Doğru
Kestel: Ferhat Erol
Mudanya: Gökhan Dinçer
Mustafakemalpaşa: Ahmet Beygirci (MHP)
Nilüfer: Celil Çolak
Orhaneli: Ali Osman Tayır
Orhangazi: Bekir Aydın
Osmangazi: Mustafa Dündar
Yenişehir: Davut Aydın (MHP)
Yıldırım: Oktay Yılmaz