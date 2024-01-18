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18 Ocak 2024 Perşembe 12:54:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 12:54:00

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları açıklanıyor... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti'nin ikinci aday tanıtım toplantısı gerçekleştiriliyor.

AK Parti, 7 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtmıştı. Ankara'daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklanıyor.

Başkan Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Hedefimiz, muhalefetin elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle kavuşturmak.

Etiketler : ak parti başkan erdoğan aday
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