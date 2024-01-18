AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları açıklanıyor... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
AK Parti'nin ikinci aday tanıtım toplantısı gerçekleştiriliyor.
AK Parti, 7 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtmıştı. Ankara'daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklanıyor.Başkan Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.