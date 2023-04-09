09 Nisan 2023 Pazar 18:21:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 18:21:00
AK Parti'nin aday listesi netleşti: İki bakan aday değil
AK Parti'nin aday listesi netleşti. Buna göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy listede yok. İşte detaylar...
AK Parti'de milletvekili aday listesi belli oldu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi talepleri doğrultusunda AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmedi.
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