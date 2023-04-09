AK Parti'nin aday listesi netleşti: İki bakan aday değil

AK Parti'nin aday listesi netleşti: İki bakan aday değil

AK Parti'de milletvekili aday listesi belli oldu.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi talepleri doğrultusunda AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmedi.