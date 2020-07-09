AK Partili yetkililer Reuters'a açıkladı! Ayasofya kararı
İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan AK Partili yetkililer, merakla beklenen kararın açıklanacağı tarihi paylaştı. AK Partili yetkililer, Ayasofya kararının yarın açıklanacağını söyledi. Yetkililer, Ayasofya'nın "müze" statüsünün kaldırılmasını beklediklerini söyledi.
İngiliz haber ajansı Reuters, İstanbul'un simgeleri arasındaki Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağının yarın belli olacağını bildirdi.
Reuters'a konuşan AK Partili yetkililer, Danıştay'ın verdiği kararın Cuma günü ilan edileceğini söyledi. Yetkililer, Ayasofya'nın "müze" statüsünün kaldırılmasını beklediklerini söyledi.
1934'ten bu yana müze olan kutsal mekan, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.
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