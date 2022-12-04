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04 Aralık 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 10:00:00

AK Partili vekil İsmail Ok yanlış ilaçla ölümden dönmüştü: İşte o doktorun FETÖ sicili

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AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un yanlış ilaç verilmesi sonucu ölümden döndüğüne ilişkin açıklaması kamuoyunu dehşete düşürmüştü. Prof. Dr. Akçay'ın hastane kayıtlarını silmeye çalıştığı belirlenirken, FETÖ ile olan yakın irtibatına ilişkin de çarpıcı detaylar ortaya çıktı!

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, gribal enfeksiyon şikayetiyle Ankara'da gittiği özel bir hastanenin acil servisinde yaşadıklarıyla adeta ölümden döndü.

Vücut kırgınlığını gideren serum, takviye ve vitamin almak için 30 Eylül'de eşi Nesrin Ok ile başkentteki özel bir hastaneye giden İsmail Ok kendisine gribal rahatsızlıkla ilgisi bulunmayan, kalp ve solunum kaslarını durduran, yavaşlatan bir ilaç verildiğini söyledi. İsmail Ok daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Uygulanan tedavi sonucunda iyileşen Ok, Ali Akçay ve ilgili hemşire ile sağlık çalışanlarından şikayetçi oldu.

İŞTE DOKTOR ALİ AKÇAY'IN FETÖ SİCİLİ!

1971 doğumlu Ali Akçay'ın 667 sayılı KHK ile kapatılan "Zirve Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fak.Hastanesi" isimli şirketlerden SGK kaydının bulunduğu tespit edildi.

"OKYANUS ÖTESİNİN KÖTÜ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ali Akçay'ın FETÖ/PDY kapsamında alınan ifadelerde de "Okyanus ötesinin kötü olmadığını düşünüyorum" şeklinde beyanının olduğu, FETÖ lideri Gülen'in kitaplarının okunup, videolarının izlendiği sohbetlere katılan doktorlardan olduğu belirlendi.

Akçay için yine, "Turgut Özal Üniversitesi İç Hastalıkları Bölümünde görev yapan Ali Akçay isimli şahsın Amerika'ya geldiğinde Mosaic Multicultural Founddation isimli Vakfın faaliyetlerini ve bütçesini kontrol ettiğini ifade ettiği" şeklinde adının geçtiği beyanlar olduğu ortaya çıktı.

Akçay, FETÖ ile ilişkili olduğu için kapatılan "Kimse Yok Mu" derneğine çeşitli tarihlerde toplamda 11000 TL bağış yapmış.

FETÖ LİDERİ GÜLEN'İN KARDEŞİYLE İRTİBATI

FETÖ'nün şahsi doktorlarından olan Tuncay Delibaşı ile 2011-2013 tarihleri arasında toplam 23 irtibanın bulunduğu, FETÖ'nün üst düzey yapılanmasındaki sorumlulardan Hüseyin Kara ile yine 2013-2015 tarihleri arasında 5 irtibatının olduğu belirlendi.

Akçay'ın FETÖ lideri Gülen'in erkek kardeşi Salih Gülen ile de 2013 yılında 3 irtibatının olduğu tespit edildi.

Ali Akçay'ın eşi ile çocuklarının da Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve belirli tarihlerde çeşitli miktarlarda paralar yatırdıkları belirlendi.

Etiketler : ismail ok ilaç fetö
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