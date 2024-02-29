Antalya Belediye Başkan Aday Tütüncü projelerini anlattı.



Tütüncü'nün açıklamalarından satırbaşları:

Antalya'nın öncelikli problemi olan ulaşım problemini kökünden halletmeliyiz.

Antalya'nın merkezine 15 yeni yol, koridor ve güzergah açacağız.

Hayatımızın bu anında hep birlikte modern dünya vizyonlarının gösterdiği yolda ilerleyerek Antalya'da yeniden zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğunu herkese ifade ettiğimiz bir dönemdeyiz.

Antalya'nın altın çağında Kuzey ve Batı Çevre Yolları tamamlanıyor. Şehir Hastanesi'ni, şehir merkezine bağlayan yolu biz açtık.

Antalya'nın altın çağında Kuzey ve Batı Çevre Yolları tamamlanıyor.