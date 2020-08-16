AK Partili Ömer Çelik'ten Biden'ın küstah sözlerine 15 Temmuz'lu yanıt
ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın küstah sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Darbeye nasıl cevap verilir, en son '15 Temmuz'dan biliyoruz. Sandık namustur. Kimse müdahale edemez" ifadelerini kullandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hak edilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, şunları kaydetti:
"Biden 'Erdoğan'ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız' derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki 'darbe' seçim, 'seçim' de darbe yerine kullanılmış. Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son '15 Temmuz'dan biliyoruz. Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hakedilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir."
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