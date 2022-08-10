AK Partili Ömer Arvas: CHP, FETÖ ile “helalleşmeye” başlamış
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 Kasım 2021 tarihinde partisinin grup toplantısı yaptığı konuşmadan bir videoyu paylaşarak, "CHP, FETÖ aleyhine söylediği sözleri silerek FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış. Bu bir helalleşme değil ise CHP yönetiminde FETÖ'cülerin halen aktif olduğunun kanıtıdır. CHP yönetiminin bu konuda acilen açıklama yapması ve sorumluları kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 Kasım 2021 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaştı.
"CHP, FETÖ İLE HELALLEŞMEYE BAŞLAMIŞ"
"CHP, FETÖ aleyhine söylediği sözleri silerek FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış." diyen Ömer Arvas, paylaşımında, "Bu bir helalleşme değil ise CHP yönetiminde FETÖ'cülerin halen aktif olduğunun kanıtıdır. En acı ihtimal de Kılıçdaroğlu'nun dil sürçmesiyle yaptığı FETÖ eleştirisinin kendi talimatıyla silinmesidir." ifadelerini kullandı.
"AKSİ HALDE BU VİDEO..."
CHP yönetiminin bu konuda acilen açıklama yapması ve sorumluları kamuoyu ile paylaşması gerektiğini ifade eden AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Aksi halde bu video CHP'nin FETÖ ile anlaşma yaptığının resmi bir kanıtı olarak kayıtlara geçecektir." dedi.<BLOCKQUOTE CLASS="TWİTTER-TWEET"><P LANG="TR" DİR="LTR">CHP, FETÖ ALEYHİNE SÖYLEDİĞİ SÖZLERİ SİLEREK FETÖ İLE "HELALLEŞMEYE" BAŞLAMIŞ.<BR><BR>BU BİR HELALLEŞME DEĞİL İSE CHP YÖNETİMİNDE FETÖ'CÜLERİN HALEN AKTİF OLDUĞUNUN KANITIDIR.<BR><BR>EN ACI İHTİMAL DE KILIÇDAROĞLU'NUN DİL SÜRÇMESİYLE YAPTIĞI FETÖ ELEŞTİRİSİNİN KENDİ TALİMATIYLA SİLİNMESİDİR. PİC.TWİTTER.COM/7W9M5LMBT3</P>&MDASH; ÖMER ARVAS (@OMERARVAS) AUGUST 9, 2022</BLOCKQUOTE> <SCRİPT ASYNC SRC="HTTPS://PLATFORM.TWİTTER.COM/WİDGETS.JS" CHARSET="UTF-8"></SCRİPT>
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