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AK Partili Kurtulmuş'tan İsrail'in saldırılarına tepki
07 Nisan 2023 Cuma 08:20:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 08:20:00

AK Partili Kurtulmuş'tan İsrail'in saldırılarına tepki... "Derhal durdurulmalıdır"

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AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Partili Kurtulmuş, "Yeter! Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır! ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlattı.

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenlediği açıklandı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Partili Kurtulmuş, "Terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır!" ifadelerini kullandı.

AK Partili Kurtulmuş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kuşatma, ambargo ve abluka altındaki Gazze yine bir Ramazan günü İsrail'in devlet terörünün hedefi oluyor, bir avuç mazlum Filistin'li, siyonist katiller tarafından bombalanıyor. İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası camia bu insanlık suçuna sadece seyirci kalıyor. Yeter! Kınamanın ötesinde Terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır!"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Kuşatma, ambargo ve abluka altındaki ���������� yine bir Ramazan günü İsrail'in devlet terörünün hedefi oluyor, bir avuç mazlum Filistin&#39;li, siyonist katiller tarafından bombalanıyor.<br><br>İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası camia bu insanlık suçuna sadece seyirci kalıyor....</p>&mdash; Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 6, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : İsrail ordusu AK Partili Kurtulmuş Gazze

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