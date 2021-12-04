VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de 20 bin 374 yeni vaka tespit edildi
Özhaseki: Asgari ücretlerin nasıl arttığını herkes yakında görecek
AK Parti'li Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Altun'dan videolu 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' paylaşımı
Merkel: 'Sinsi virüs' Kovid-19 ciddiye alınmalı
ABD'de can kaybı 788 bine yaklaştı
İstanbul'da evin balkonu çöktü: Bina tahliye edildi
Gelişen teknoloji günleri
Yarının Finansı Zirvesi... Finans sektörü; Dijital teknolojiler ve sürdürülebilirlik eksenin dönüşüy...
"Esas derdim hayallerimi tasvir etmekti"
Türkiye'den DEAŞ'ın terör saldırısına kınama
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!
Kripto paralardaki düşüşte 'Omicron ve ekonomik darlık' etkisi
UYAP'ta kullanıcılara bazı kolaylıklar getirildi
Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi
"Rusya ve Ukrayna arasında gerilimi azaltacak adımları desteklemeye hazırız"
Çalıntı otomobille 900 km yol gittiler... 3 çocuk İstanbul'da yakalandı
MEB Kültür Yayınları mobil uygulaması kullanımda
Omicron yeni bir kapanma getirir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Batık teknenin yerine yenisi geldi
"Teknoloji üreten bir Türkiye imajı oluştu"
Semerkant, 2023 Dünya Turizm Başkenti seçildi
Eski Bakanlardan Güldal Akşit için Meclis'te cenaze töreni
Savunma sanayisi 'Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'ne hazırlanıyor
04 Aralık 2021 Cumartesi 19:20:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 19:20:00

AK Parti'li Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yılbaşından itibaren herkesi tatmin edecek bir asgari ücretin açıklanacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de iktidara gelmenin yolu algılar üzerinden milletin zihin dünyasını karıştırmak değil, iktidara geldiğinizde neyi nasıl yapacağınızı millete açık bir şekilde söyleyebilmenizdir. Hatay Türkiye Cumhuriyeti'nin milli sınırları içindedir. Misak-ı Milli sınırları içindedir ve kıyamete kadar da Türkiye'nin bir ili olarak kalacak ve bizim milletimizin malı olacaktır. Yılbaşından itibaren herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır" dedi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Kurtulmuş, vefat eden eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'e Allah'tan rahmet diledi.

İstanbul'un Türkiye siyasetinde önemli olduğunu, kendi siyasi hareketlerinde ise ayrı bir önemi bulunduğunu belirten Kurtulmuş, İstanbul'un yeniden güçlü bir şekilde ayağa kaldırılması için mücadele edildiğini, İstanbul halkına olan sorumluluğun ve borcun 2023 ve 2024 seçimleriyle telafi edileceğini söyledi.

Muhalefetin sabır sınırlarını zorlayan çıkışları ve algılar üzerinden, sürekli hesaplaşma senaryoları üzerinden atılan adımların görüldüğünü anlatan Kurtulmuş, sükunetle ancak kararlılıkla, hiç alttan almadan ama milletin menfaatlerini koruyarak yola devam edeceklerini ifade etti.

Program çerçevesinde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yarın teşkilat mensuplarına birer sunum ve konuşma yapacak.

Etiketler : istanbul ak parti numan kurtulmuş
Kuruluş Osman'ın 'Hera'sı oldu

Kuruluş Osman'ın 'Hera'sı oldu
Düşman değiliz

Düşman değiliz
Maske dert oldu

Maske dert oldu
Modaseverler buluştu

Modaseverler buluştu
Muslera aile keyfinde

Muslera aile keyfinde
Zirveyi bırakmıyor

Zirveyi bırakmıyor
Şahinler bir arada

Şahinler bir arada
Düşman çatlattılar

Düşman çatlattılar
Arabesk albüm geliyor

Arabesk albüm geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER