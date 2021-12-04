AK Parti'li Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de iktidara gelmenin yolu algılar üzerinden milletin zihin dünyasını karıştırmak değil, iktidara geldiğinizde neyi nasıl yapacağınızı millete açık bir şekilde söyleyebilmenizdir. Hatay Türkiye Cumhuriyeti'nin milli sınırları içindedir. Misak-ı Milli sınırları içindedir ve kıyamete kadar da Türkiye'nin bir ili olarak kalacak ve bizim milletimizin malı olacaktır. Yılbaşından itibaren herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır" dedi.



Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Kurtulmuş, vefat eden eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'e Allah'tan rahmet diledi.

İstanbul'un Türkiye siyasetinde önemli olduğunu, kendi siyasi hareketlerinde ise ayrı bir önemi bulunduğunu belirten Kurtulmuş, İstanbul'un yeniden güçlü bir şekilde ayağa kaldırılması için mücadele edildiğini, İstanbul halkına olan sorumluluğun ve borcun 2023 ve 2024 seçimleriyle telafi edileceğini söyledi.

Muhalefetin sabır sınırlarını zorlayan çıkışları ve algılar üzerinden, sürekli hesaplaşma senaryoları üzerinden atılan adımların görüldüğünü anlatan Kurtulmuş, sükunetle ancak kararlılıkla, hiç alttan almadan ama milletin menfaatlerini koruyarak yola devam edeceklerini ifade etti.

Program çerçevesinde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yarın teşkilat mensuplarına birer sunum ve konuşma yapacak.