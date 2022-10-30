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AK Partili Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'na "vatanseverlik" tepkisi!
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30 Ekim 2022 Pazar 22:06:00 - Güncelleme:30 Ekim 2022 Pazar 22:06:00

AK Partili Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'na "vatanseverlik" tepkisi!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "gerçek vatanseverlik" çıkışına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den cevap geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Cumhuriyetimizin 100. yaşı, gerçek vatanseverlerin, gerçek demokratların iktidarında kutlanacaktır. Doğum günün kutlu olsun Türkiye" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımında "gerçek vatansever" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'na AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den tepki geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaşımlarda yaptığı açıklamalar ise şöyle:

"Ne demek "gerçek" vatanseverlik? Vatanseverin gerçeği, sahtesi olur mu? Asil milletimizin vatan sevdasını da, demokrasiye olan inancını da sorgulamak kimsenin haddi değildir! Ötekileştiren dilin sebebi; ya bir zihin altı yansıması yahut da basit bir siyasi hesaptır.

Herkes bilsin ki milletimizin mayası, vatan sevdası ile yoğrulmuştur. Bu sevdayı; Milli Mücadele'de de, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nde de dik ve cesur duruşu ile dosta düşmana göstermiştir!

Kendilerine oy vermeyen ve vermeyecek olan herkesi vatansever olmamakla itham eden Sayın Kılıçdaroğlu, hak ettiği cevabı, bu ülkenin gerçek sahibi olan aziz milletimizden sandıkta alacaktır.

İnanıyoruz ve umut ediyoruz ki 85 milyon vatandaşımız gibi Sayın Kılıçdaroğlu da vatanseverdir. Terör örgütlerine yakın ama ülkemize çağ atlatan yatırımlara bir o kadar uzak duruşunun sebebi; sevgisini, siyasi hesap ve ihtiraslarına kurban etmesindendir."

Etiketler : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti Osman Nuri Kapaktepe
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