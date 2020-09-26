AK Partili Cevdet Yılmaz koronavirüse yakalandı
Kaynak: DHA
AK Parti Bingöl Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a koronavirüs tanısı konuldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, çekilen akciğer tomografisi sonucunda, kendisine koronavirüs tanısı konulduğunu açıkladı.
Cevdet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim" ifadelerini kullandı.
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